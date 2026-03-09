Brezilya’da finalde 'meydan savaşı': Cruzeiro-Atletico Mineiro maçının sonu karıştı

Brezilya’da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finalinin son anları, futbol sahalarında nadir görülen bir kavgaya sahne oldu.

Mineirao Stadyumu’nda oynanan mücadelede uzatma dakikalarının bitimine yaklaşık 30 saniye kala başlayan olaylar nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan fazla durdu.

Gerginliğin fitili, Cruzeiro futbolcusu Christian’ın ceza sahasında Atlético Mineiro kalecisi Everson ile girdiği ikili mücadele sonrası ateşlendi.

Pozisyonun ardından sinirlenen Everson, rakibini iterek yere düşürdü ve dizlerinin üzerine oturdu. Bu hareketi gören Cruzeirolu oyuncular kalecinin üzerine yürüyünce sahada kısa sürede büyük bir arbede çıktı.

KALECİYE DARBE

Kavga sırasında Cruzeirolu Lucas Romero’nun Everson’a tekme attığı, kalecinin daha önce Matheus Henrique tarafından da darbe aldığı görüldü. Christian ise Atlético Mineiro savunmacısı Lyanco’ya yumruk attı ancak Junior Alonso’nun tekmesiyle karşılık buldu.

Olayların büyümesiyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Cruzeiro kalecisi Cássio’nun da Lyanco’ya yönelmeye çalıştığı ancak takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi. Lyanco’nun saha içinde orta saha oyuncusu Gerson ile yumruklaştığı ve bir pozisyonda kaleciden tekme aldığı ifade edildi. Aynı dakikalarda Lucas Romero’nun da savunma oyuncusuna yumruk attığı görüldü.

HULK'A TEKME ATILDI, YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Kavganın bir diğer merkezinde ise Atlético Mineiro’nun yıldız golcüsü Hulk vardı. Hulk’un Cruzeiro savunmacısı Lucas Villalba’dan tekme aldığı, buna yumrukla karşılık verdiği ve Romero’ya da tekme attığı aktarıldı. Villalba ile Renan Lodi’nin de birbirine girdiği, daha sonra Villalba’nın kaleci Everson’dan yumruk yediği kaydedildi.

Yaşanan karmaşada Cruzeiro savunmacısı Joao Marcelo’nun da rakibine yumruk attığı ancak kısa süre sonra Preciado’nun saldırısına uğradığı belirtildi.

Bir başka pozisyonda ise Junior Alonso’nun Walace’ın yüzüne yumruk attığı, ardından yere düşürülüp Kaio Jorge tarafından tekmelendiği ifade edildi. Kaio Jorge’nin daha sonra Gabriel Delfim ile de kavga ettiği ve sağ bek Fagner’in de arbedeye dahil olduğu aktarıldı.

SAHAYA POLİS GİRDİ

Sahadaki olayların büyümesi üzerine iki takımın güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi. Karşılaşmanın hakemi Matheus Candançan da güvenlik güçlerinden yardım istedi. Uzun süren müdahalenin ardından oyuncular sakinleştirildi ve mücadele sona erdirildi.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen hakemin maç sırasında herhangi bir oyuncuya kırmızı kart göstermemesi dikkat çekti. Brezilya futbolunda büyük yankı uyandıran kavganın ardından disiplin kurullarının vereceği cezalar merakla bekleniyor.