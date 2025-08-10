Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Brezilya’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı

Brezilya’nın Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dünya
  • 10.08.2025 07:17
  • Giriş: 10.08.2025 07:17
  • Güncelleme: 10.08.2025 07:18
Kaynak: AA
Brezilya’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 ölü, 45 yaralı
Fotoğraf: AA

Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol