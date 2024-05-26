Brezilya’da sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi

Brezilya’da sel felaketinin ardından, 54 kişide su kaynaklı Leptospiroz bakterisi tespit edildi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı, 4 kişinin bakteri nedeniyle hayatını kaybettiğini, 800 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu.

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Leptospiroz bakterisi su kaynaklı olduğunu ve sıçanların idrarının suya karışması sonucu ortaya çıktığını duyurdu.

Yapılan testler sonucu, 23 Mayıs itibarıyla 54 kişide Leptospiroz bakterisi tespit edildiği, 800 şüpheli vakanın incelendiği, 4 kişinin de hastalık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.