Brezilya’da toprak kayması: 10 ölü

Brezilya’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı.

Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga kentinde meydana gelen toprak kaymasında 8 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Minas Gerais eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “kurbanlarla dayanışma” mesajı göndererek, "Minas Gerais eyalet Valisi Romeu Zema sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ipatinga’daki heyelan kurbanlarının aileleriyle dayanışma içindeyim.

Kurtarma çalışmalarını güçlendirmek ve şiddetli yağmurların neden olduğu hasardan etkilenen insanlara yardım sağlamak için Minas Hükümeti kamusal alanlarını Belediye Başkanı Gustavo Nunes’a sundum” dedi.

Latin Amerika ülkesi Brezilya’da geçtiğimiz yıl rekor düzeyde yağan yağmurun yol açtığı seller ülkenin güneyinde 180’den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.