Brezilya’da toprak kayması: 10 ölü

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında biri çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 8 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyelandan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle nisan ve mayıs aylarında ülkenin güneyinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetti.