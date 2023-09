Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 27’ye yükseldi

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 27’ye yükseldiğini açıkladı.

Can kaybından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Vali Leite, binlerce kişinin ise kurtarıldığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Leite ayrıca selin vurduğu bölgelere doğru yola çıktığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre 5 bin nüfuslu Mucum kasabasının yüzde 85’i sular altında kalırken, yüzlerce kişi çatılardan helikopterle kurtarıldı. Mucum Belediye Başkanı Mateus Trojan Radyo Gaucha ise "Hala kayıp insanlar var. Ölü sayısı daha da artabilir. Bildiğimiz Mucum kasabası artık yok" ifadelerini kullandı.