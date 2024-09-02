BRICS nedir? BRICS'te kimler var? Türkiye BRICS'e girecek mi?

Türkiye'nin katılma isteğine dönük haberlerin ardından BRICS kelimesi merak uyandırdı. BRICS nedir ve hangi ülkeler BRICS üyesidir?

BRICS'E HANGİ ÜLKELER ÜYE?

İlk olarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan ve BRIC olarak adlandırılan birlik, daha sonra birliğe Güney Afrika'nın (South Africa) katılımıyla BRICS adını almıştır.

BRICS ülkeleri, genel olarak Batılı ülkelerin finans egemenliğine karşı Doğu ülkelerinin kendi aralarında kurmaya çalıştığı ekonomik temelli bir birlik olarak göze çarpıyor. Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de BRICS'e üyelik başvuruları kabul edildi.

BRICS NEDEN KURULDU?

BRICS ülkeleri, finansal olarak Batı'nın hegemonyasından kurtulmayı amaçlıyorlar. Bu nedenle, Temmuz 2015'te BRICS üyesi ülkeler Yeni Kalkınma Bankası'nı kurdu.

Türkiye BRICS'e girecek mi? Türkiye neden BRICS'i istiyor?

Türkiye'de ise siyasetçiler yer yer BRICS'e katılma isteklerini ifade ediyorlar. BRICS'e katılma gerekçesi olarak ise yeni finansman kaynaklarına erişim talebi gösteriliyor.

RUSYA VE BRICS

Öte yandan Türkiye'nin Çin ve Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirme çabalarının Batı tarafından takdir görmeyeceği de yorumlardan bazıları. Rusya'nın BRICS'i Avrupa ve AB'ye karşı bir silah olarak kullanma niyetinin olduğu yorumları da yine BRICS'e getirilen başlıca eleştiriler arasında.

BRICS, BATI İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYEBİLİR Mİ?

BRICS üyesi ülkeler arasında G20 üyesi ülkeler de bulunuyor. Öte yandan Bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'dan da BRICS'e katılma sesleri yükseliyor. Dolayısıyla, BRICS'in Batı'nın kurumları ile birlikte de çalışabileceği de ifade ediliyor.