BRICS ülkelerinden ABD’nin gümrük vergilerine tepki

BRICS ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde "haksız" ve "yasa dışı" buldukları gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın düzenlediği çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'ne Çin, Mısır, Endonezya, İran, Rusya, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çok sayıda üye ülke katıldı.

‘TİCARET ŞANTAJI NORMALLEŞTİRİLİYOR’

Brezilya Devlet Başkanı Lula, zirvede isim vermeden ABD'yi işaret ederek, "Ülkelerimiz, haksız ve yasa dışı ticaret uygulamalarının kurbanı haline geldi. Pazarları ele geçirmek ve iç işlerine müdahale etmek için gümrük vergisi şantajı normalleştiriliyor." dedi.

Lula, BRICS ülkelerinin küresel GSYH'nin yüzde 40'ını, uluslararası ticaretin yüzde 26'sını ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil ettiğini hatırlatarak "İkincil yaptırımlar, dost ülkelerle ticari ilişkilerimizi güçlendirme özgürlüğümüzü kısıtlıyor." ifadesini kullandı.

Xİ CİNPİNG: ‘ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ SAVUNULMALI’

Zirvede konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasıyla ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde BRICS ülkelerine "çok taraflılığı savunma" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Xi Cinping, bugün dünyada hegemonyacılığın, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı belirterek, "Bu kritik eşikte, Küresel Güney'in ön safında yer alan BRICS ülkeleri, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket ederek, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunmalı." diye konuştu.

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Xi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." değerlendirmesini yaptı.

PUTİN: İŞBİRLİĞİ TÜM ALANLARDA DERİNLEŞMELİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı toplantıya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, zirvede küresel ekonomik durum dikkate alınarak BRICS üyeleri arasında ticaret, ekonomi, finans, yatırım ve diğer alanlardaki işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.

İRAN’DAN ‘ORTAK CEPHE’ ÇAĞRISI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Batı yaptırımlarına karşı "BRICS ortak cephesi" oluşturulması çağrısı yaparken yaptırım politikalarının "bağımsız ülkelerin ulusal çıkarlarını tehdit ettiğini, küresel işbirliğini baltaladığını ve sürdürülebilir kalkınmayı imkansız hale getirdiğini" söyledi.