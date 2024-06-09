BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, yarın Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde toplanacak

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yarın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek toplantıya katılacak.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Toplantı, ikinci gün BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek.

Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.