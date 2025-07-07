BRICS’de gündem jeopolitik krizler

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BRICS Zirvesi’nin 17’incisi dün Brezilya’da başladı. Rio de Janeiro’daki zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Brezilya hükümetinin, daha önce Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin talepleri bağlamında Rus liderin zirveye katılmasına izin verecek net bir tutum sergileyemediğini, bu nedenle Putin’in Moskova’dan iştirak edeceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üye olmayan ülkelerin de davet edildiği ‘Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler başlıklı oturumlara katılacak. İlk gün, "Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Brezilya, 1 Ocak’ta Rusya’dan dönem başkanlığını devralmıştı. BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika’nın ilk harflerinin kısaltmasından oluşuyor.