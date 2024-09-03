BRICS’e başvuru iddiası

Haber Merkezi

Ankara’nın NATO karşıtı bir kuruluş olarak değerlendirilen BRICS’e başvuruda bulunduğu iddia edildi. ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre başvurunun aylar önce resmi olarak yapıldığı ifade edildi. Adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harflerinden alan BRICS’in, topluluğun genişlemesini ekim ayında Rusya’da yapılacak zirvede ele alacağı belirtildi.

Türkiye’nin ‘BRICS’e katılmak için resmi talepte bulunduğunu’ ifade eden isimler, Ankara’nın ‘küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak’ istediğini anlattı. Konu hakkında yorum yapma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmaması şartıyla değerlendirmelerde bulunan kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün ‘jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı’ yönünde olduğunu söyledi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da ‘çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığını’ ifade etti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılma sürecinde senelerdir bir ilerleme görülmeyişinin yol açtığı hayal kırıklığı ve hüsranın gölgesinde bu başvurunun yapıldığını aktardı. Haberde ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunun NATO’ya üye ülkeler tarafından eleştirildiğini, Moskova ile Ankara arasındaki sıkı bağların başvuruda etkili olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Bloomberg’in yorum talebini reddetti.

BRICS, bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır olmak üzere dört yeni ülkeyi bünyesine katmıştı. Suudi Arabistan da BRICS’e katılmak üzere bir davet almış olsa da ülke henüz topluluğa katılmış değil.

Euronews’ün ulaştığı Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara’nın BRICS’e başvuruda bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadığını bildirdi ve soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, “Sayın Hakan Fidan, medyada Türkiye’nin BRICS’e üyelik için başvurduğuna dair haberler yer alıyor. Eğer haber doğruysa bu kadar önemli bir gelişme neden resmî olarak açıklanmamıştır? Eğer doğru değilse neden yalanlanmamıştır?” diye sordu.