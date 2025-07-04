Bright Osayi-Samuel’in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi Birmingham City oldu.

Birmingham City'den yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Osayi-Samuel imza sonrası yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de oynamak ve herkese neler yapabileceğimi göstermek istiyorum ve Birmingham City'nin bana bunu sergilemem için bir platform sağladığını düşünüyorum, bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Türkiye'nin en büyük takımında oynamak büyük bir onurdu. Sanki çocuktum ve beni bir adama dönüştürdüler. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, benim için çok şey yaptılar, çok şey öğrendim." ifadelerini kullandı.

Bright Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de EFL League One'da mücadele eden Birmingham, 46 maçta 111 puan toplayarak İngiltere Championship'e yükseldi.