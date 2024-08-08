Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif

İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion FC, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euro teklif teklifte bulundu. Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla bonservis ücretiyle ayrılan futbolcu olabilir.

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için resmi teklifte bulundu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brighton, Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti.

Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den Brighton dışında iki takım daha teklif yaptı. Oyuncu tarafının elinde toplam üç teklif bulunuyor.

ÖZEL | Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro teklif etti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 7, 2024

Teklif kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe, bir futbolcunun satışından en fazla geliri elde etmiş olacak.

Süper Lig tarihinde bir futbolcu satışından en fazla geliri Galatasaray elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey transferinde 30 milyon euro bonservis bedeli kazanmıştı. Ayrıca 5 milyon euroluk bonus olduğu açıklanmıştı.

Brighton'ın teklifine göre Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de en fazla bonservis ücretiyle ayrılan futbolcu olabilir.