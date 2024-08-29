Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu mesajı

Premier Lig ekibi Brighton, Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için yeni bir paylaşım yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sarı ve mavi sana yakışıyor Ferdi" ifadesini kullandı.

Yellow and blue suits you, Ferdi. 💛💙 pic.twitter.com/awJz03YSgr — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 29, 2024

Öte yandan Ferdi, 2 gün önce takımının kendi sahasında Crawley Town ile oynadığı Lig Kupası maçında ilk kez taraftarları selamladı. Brighton maçtan 4-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Brighton, cumartesi TSİ 14.30'da Arsenal deplasmanına çıkacak. Maç kadrosunda yer alması beklenen Ferdi, görev verilmesi halinde ilk kez Brighton forması giyecek.