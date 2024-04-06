Brighton Hove Albion'ı yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Brighton Hove Albion'ı deplasmanda 3-0 yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Liverpool ve Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda Brighton Hove Albion'a konuk oldu.

Londra ekibi, 33. dakika Bukayo Saka (penaltı), 62. dakika Kai Havertz ve 86. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arsenal, maç fazlası ve 71 puanla liderliğe yükselirken, Liverpool ve Manchester City'nin 70 puanı bulunuyor.