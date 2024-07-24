Brigitte Bardot'dan Erdoğan'a sokak hayvanları için mektup

Ünlü Fransız oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokakta yaşayan hayvanların katledilmesini öngören kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarının katledilmesini öngören kanun teklifinin geri çekilmesi için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

DW Türkçe'nin haberine göre; hayvan haklarını savunan Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü oyuncu, Erdoğan'a "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta, Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını ekledi.

GÜL'E DE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Fransız aktris, 2012 yılında da Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve "doğal parklara" sevkıyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazmıştı.

Sokak hayvanlarının katledilmesine zemin hazırlayan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 42 saati aşan görüşmeler sonucunda kabul edildi.

Yüz binlerce hayvanın öldürülmesine imkân tanıyacak tartışmalı düzenlemeye, hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve muhalefet partileri de karşı çıkıyor.