Brigitte Bardot yaşamını yitirdi

Fransız oyuncu ve hayvan hakları savuncusu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi Brigitte Bardot Vakfı duyurdu.

Vakfın AFP'ye yaptığı açıklamada “Brigitte Bardot Vakfı, kurucusu ve başkanı, dünyaca ünlü aktris ve şarkıcı Brigitte Bardot'nun ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurur. Brigitte Bardot, prestijli kariyerini bırakarak hayatını ve enerjisini hayvanların refahına ve vakfına adamayı seçmişti” denildi.

Açıklamada, Bardot'un ölüm yeri ve zamanı ise belirtilmedi.

Bardot, 1956 yılında yayınlanan "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filmiyle dünya çapında üne kavuşmuştu.

1973 yılında emekliliğini açıklayan oyuncu, kariyerine 50'den fazla sinema filmi sığdırdı.

Bardot, emekliliğinin ardından hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla ön plana çıktı.