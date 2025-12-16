Brigitte Macron feministlere yönelik ifadeleri sebebiyle özür diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, feministlere yönelik ifadeleri sebebiyle özür diledi.

Brigitte Macron, Fransa’da yayın yapan Brut’a konuştu.

Macron, “Mağdur kadınları incittiysem özür dilerim, tek düşündüğüm onlar ve sadece onlar” dedi. Brigitte Macron, ifadelerinin orada bulunan “dört kişiye” yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

Brigitte Macron, ayrıca sözlerinden dolayı pişman olmadığını “Pişman olamam. Ben gerçekten cumhurbaşkanının eşi olabilirim, ama her şeyden önce ben kendimim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Paris’te geçtiğimiz hafta #NousToutes kolektifinden feminist aktivistler, komedyen Ary Abittan’ın Folies Bergère’deki gösterisini protesto etti. Aktivistler, üzerinde "tecavüzcü" yazan maskeler taktı ve "Abittan tecavüzcü" sloganları atarak protesto düzenledi.

Abittan, 2021’de birlikte olduğu bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanmış, üç yıl süren soruşturmanın ardından dava reddedilmiş ve karar ocak ayında temyizde de onaylanmıştı. Abittan'ın davanın ardından sahnelere dönüşü feminist gruplar tarafından eleştiriliyordu.

Protestonun yarıda kesilmesinden bir gün sonra Brigitte Macron, kızı Tiphaine Auziere ile birlikte Ary Abittan'ın performansını izlemeye gitti.

Gösteriden önce sahne arkasında komedyen "korktuğunu" itiraf ettiğinde, Macron gülerek "Eğer aptal sürtükler varsa, onları dışarı atacağız" demişti.

Brigitte Macron’un sözleri, Fransa'da feminist aktivistlere yönelik bir destek dalgasına yol açtı.

Çok sayıda oyuncu ve ünlü isim, sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşarak "Ben de bir pis sürtüğüm” ifadesini kullandı.