British Museum'dan yaklaşık 2 bin eser çalınmış

Dünyaca ünlü British Museum'daki hırsızlık skandalıyla ilgili soruşturmada yaklaşık 2 bin eserin çalındığı ve bu eserlerden bazılarının eBay adlı sitede satıldığı ortaya çıktı.

Dünyanın en önemli müzelerinden, Londra'daki British Museum'dan çalınan binlerce eserle ilgili başlatılan bağımsız soruşturma tamamlandı.

Müze yönetiminden yapılan açıklamaya göre inceleme sonucunda, çoğu antik Yunan ve Antik Roma koleksiyonlarından, kataloglanmamış mücevher ve takılardan oluşan yaklaşık 2 bin objenin çalındığı ya da hasar gördüğü sonucuna varıldı.

İlgili açıklamada, bunlardan şimdiye kadar sadece 351 objenin iadesinin sağlandığı belirtilerek, kurtarma sürecinin zorluğunun altı çizildi.

British Museum Mütevelli Heyeti Başkanı George Osborne, BBC'ye yaptığı açıklamada, hırsızlıklarla ilgili şüphelendikleri bir personelin ise kendileriyle iş birliği yapmayı reddettiğini söyledi. Bu kişinin işten çıkarıldığını ifade eden Osborne, olayın aydınlatılması için sorumlu olduğu düşünülen personelin neyi amaçladığını öğrenmeye çalıştıklarını ancak buna bir yanıt alamadıklarını söyledi.

EBAY'DE SATILAN TARİHİ ESERLER

Soruştırmada, eserlerin sanal müzayede sitesi eBay'de satıldığı da ortaya çıktı. Devam eden adli soruşturma nedeniyle çalıntı eserlerle yapılan ticaretin boyutu açıklanmasa da, BBC'nin bildirdiğine göre şüphelinin eBay'deki satıştan 100 bin sterlin (116 bin euro) elde ettiği tahmin ediliyor.

British Museum'a ait eserleri eBay'de keşfeden ve iki yıl önce müze yönetimini uyaran bir antikacı, eserlerin ortalama 50 sterlinden (50 euro) alıcı bulduğunu ifade etti.

Hırsızlık olayının Ağustos ayında ortaya çıkması üzerine, 2016 yılından bu yana görevde bulunan müze müdürü Hartwig Fischer istifa etmişti.