Britney Spears milyon dolarlık müzik kataloğunu sattı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın, tüm müzik kataloğunun haklarını yaklaşık 200 milyon dolara sattığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre 44 yaşındaki şarkıcı Spears, 30 Aralık 2025'te yapılan anlaşma kapsamında müzik kataloğunu yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında müzik yayıncısı Primary Wave'e devretti.

Spears, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, müzik endüstrisine "asla geri dönmeyeceğini" belirtmişti.

Dünya genelinde 150 milyondan fazla albüm satışı bulunan Spears'ın kataloğunda, dokuz albümü yer alıyor.

Primary Wave, daha önce Notorious B.I.G., Prince ve Whitney Houston'ın haklarını da satın almıştı.

Son yıllarda Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi yüksek profilli sanatçılar da müzik kataloglarını satmıştı.