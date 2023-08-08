Britt Assombalonga, Antalyaspor’da

FTA Antalyaspor, hücum bölgesini deneyimli futbolcu Britt Assombalonga ile güçlendirdi. Golcü futbolcu, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Britt Assombalonga, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Aytaç Altay katıldı.

Altay, yaptığı konuşmada, “Bu sezonki altıncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Daha önce İngiltere Championship’te uzun süre forma giyen, son 2 sezonun 1 buçuk sezonunu Adana Demirspor’da geçiren ve son olarak yine İngiltere’nin Watford kulübünde mücadele eden deneyimli bir oyuncu ile anlaştık. Başkanımızın, yönetimimizin, teknik ekibimizin ve scoutlarımızın ısrarla istediği oyunculardan biriydi. 1+1 yıl aramızda olacak. Hem Britt hem de Antalyaspor için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





