Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso: Türk yetkililer bana altın kaplama porselen çay seti hediye etmek istedi

Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso, göreve başladığında Türk yetkililerin kendisine sekiz adet altın kaplama porselen çay seti hediye ettiğini ancak hediyeleri kabul etmediğini açıkladı.

Yetkililerin kendisini Türkiye'ye de davet ettiğini söyleyen Reynoso, hediyeleri iade ettiğini ve bu olayları Eric Adams'ın yolsuzluk iddianamesi sonrası farklı bir gözle değerlendirdiğini belirtti.

PIX11'in aktardığına göre Reynoso ayrıca Türk hükümeti tarafından teklif edilen Türkiye gezisini de geri çevirdiğini söyledi.

Reynoso kendisine ve ekibine sekiz adet altın kaplama porselen çay seti hediye edildiğini ancak hediyeleri iade ettiğini, bu tür tekliflerin etik dışı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Eski Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz de 2011 yılında Türk hükümetinden aldığı ücretsiz uçuşlar nedeniyle 20 bin dolar ceza almıştı.

ERİC ADAMS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurtdışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Savcılar, Adams’ın güvenlik endişelerine rağmen FDNY’nin 36 katlı Türk Evi gökdelenini açması için baskı yaptığını iddiasında bulunmuştu..

Adams iddianamede, Demokrat, Türkiyeli yetkililer ve iş insanlarından ücretsiz otel konaklamaları; Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan, Gana ve Türkiye gibi destinasyonlara indirimli uçak biletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygunsuz hediyeler almakla suçlanmıştı.