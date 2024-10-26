Brüksel Batı Balkan’a göz dikti

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Rusya’nın olası etkisine karşı Avrupa Birliği (AB) genişleme adımlarına yönelik harekete geçen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 6 ülkeden oluşan Batı Balkan turu sürüyor.

Çarşamba günü Batı Balkan ülkeleri turunun ilk durağında Arnavutluk’u ziyaret eden von der Leyen, önceki gün de Kuzey Makedonya’da Başbakan Hristijan Mickovski ile bir araya geldi. Perşembe günü Bosna Hersek’e giden von der Leyen, Batı Balkan turu kapsamında Sırbistan, Kosova ve Karadağ’ı da ziyaret edecek.