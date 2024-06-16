Brüksel'de faşizm karşıtı gösteri: No pasaran!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de faşizm karşıtı gösteri düzenledi. Yürüyüşte faşizma karşı sloganlar atıldı. İspanya İç Savaşı'nda antifaşistlerin sloganı olan "No Pasaran" yani "Geçit yok" pankartı ise dikkat çekti. Yürüyüşe kötü hava koşullarına rağmen binlerce kişi katıldı.

Dünya 16.06.2024 22:53 Giriş: 16.06.2024 22:53

Güncelleme: 16.06.2024 22:59 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA