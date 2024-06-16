Brüksel'de faşizm karşıtı gösteri: No pasaran!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de faşizm karşıtı gösteri düzenledi. Yürüyüşte faşizma karşı sloganlar atıldı. İspanya İç Savaşı'nda antifaşistlerin sloganı olan "No Pasaran" yani "Geçit yok" pankartı ise dikkat çekti. Yürüyüşe kötü hava koşullarına rağmen binlerce kişi katıldı.
Avruğa Parlamentosu seçimlerinde birçok ülkede sağın yükselişi, Avrupa'da tartışmalara hız kazandırırken antifaşistler de gösteriler yapmaya başladı. Fransa'nın ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de de faşizm karşıtı gösteri düzenledi.
Belçika Antifaşist Koordinasyon CAB tarafından "aşırı sağın amansız yükselişine" karşı düzenlen yürüyüşe kötü hava koşullarına rağmen binlerce insan katıldı.
Yürüyüşte faşizma karşı sloganlar atıldı. İspanya İç Savaşı'nda antifaşistlerin sloganı olan "No Pasaran" yani "Geçit yok" pankartı ise dikkat çekti.