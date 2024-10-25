Brüksel'de Şirin Köyü ziyarete açıldı

Çizgi film uyarlamasıyla dünyaca üne kavuşan Şirinler'le aynı boyutta hissettiren köyleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Brüksel'deki Expo Center'da 1500 metrekareyi aşan bir alana kurulan köyün girişinde Şirinler'in mantardan evleriyle dolu bir ormana adım atılıyor.

Ormandan geçilerek Şirinler'in yaşadığı köye ulaşılıyor.

Ziyaretçiler, köydeki bazı evlerin içine girebiliyor.

Teknolojik cihazlar ve özel efektler sayesinde ziyaretçiler, Şirinler'le aynı boyuttaki ortamda onların aralarına karışarak günlük yaşamlarını deneyimliyor.

Fotoğraf:AA

Köyde interaktif ekranlar ve Şirinler'in hologramları yer alıyor. İsteyen ziyaretçiler, Gargamel ve kedisi Azman'a karşı Şirinlerle bir macera yaşayabiliyor.

Programın Ocak 2025'e kadar açık olması planlanıyor.

ŞİRİNLER ÇZİGİ ROMAN OLARAK HAZIRLANMIŞTI

Şirinler, Belçikalı karikatürist "Peyo" takma adlı Pierre Culliford tarafından 1958 yılında oluşturuldu. Başlangıçta çizgi roman olarak hazırlanan Şirinler, 1981 yılında televizyonlara çizgi film olarak uyarlandı. Türkiye'de de yayınlanan çizgi film büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Şirinler, ormandaki mantar şeklindeki evlerde yaşayan küçük, mavi bir topluluktan oluşuyor.