Brüksel - Londra hattında yeni anlaşmalar yapıldı

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İngiltere, Brexit’ten beş yıl sonra AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Brexit sonrası ilk resmi İngiltere-AB Zirvesi Londra’da düzenlendi. Taraflar savunmadan gümrük kontrollerine, balıkçılıktan öğrenci değişim programlarına birçok alanda anlaşmalara imza attı.

Deutsche Welle’deki habere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer AB ile yapılan yeni anlaşmaların bürokrasiyi azaltacağını, gıda fiyatlarını düşüreceğini ve enerji güvenliğini artıracağını söyledi. Londra hükümeti anlaşmanın 2040 yılına kadar İngiliz ekonomisine 12 milyar dolar katkı sağlayacağını hesaplıyor.

AB, İngiltere’nin en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürse de, Brexit sonrası artan gümrük kontrolleri ve diğer engeller nedeniyle İngiltere’nin ihracatı yüzde 21 oranında azalmıştı. Brüksel ve Londra arasındaki yeni anlaşma ile İngiliz savunma şirketleri AB’nin savunma harcamaları için oluşturacağı 170 milyar dolarlık kredi programına erişim sağlayabilecek.