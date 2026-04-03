Brüksel metrosunda askerli devriye dönemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ağı ve tren istasyonlarında askerler, bugünden itibaren polisle birlikte devriye görevine başladı.

Belçika Savunma Bakanlığı, ilk aşamada polisle ortak devriyeler oluşturmak üzere 45 asker görevlendirdi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Bernard Quintin, RTL'ye yaptığı açıklamada, askerlerin polis ekiplerine destek sağlayacağını belirtti.

Uygulamaya göre operasyonel yetki poliste kalmaya devam edecek. Kimlik kontrolü gibi işlemler yalnızca polis tarafından yapılırken, askerler devriyelere eşlik ederek güvenliğin sağlanmasına katkı sunacak. Tüm karma devriyeler polis gözetiminde faaliyet gösterecek.

Öte yandan Belçika hükümeti, askerin iç güvenlikteki rolünü daha kalıcı hale getirecek yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hazırlanacak yeni düzenlemenin, gerekli görülmesi halinde diğer şehirlerde de benzer uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle tren istasyonları ve metro hatları gibi yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde güvenlik görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Askerlerin sokaklarda görevlendirilmesi, özellikle sinagogların çevresinde olmak üzere 23 Mart'ta başlamıştı.

Söz konusu kararların, Belçika'da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD'ın güncel değerlendirmeleri doğrultusunda federal hükümet tarafından ihtiyaç halinde alındığı vurgulanıyor.

Öte yandan askeri personelin şehir içinde görevlendirilmesi, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı siyasetçiler, askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin uzun vadede kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de, geçmiş yıllarda terör tehdidinin arttığı dönemlerde de benzer şekilde askerler kritik noktalarda konuşlandırılmış, ancak ilerleyen süreçte bu uygulama kademeli sona erdirilmişti.