Brüksel sakinleri bir kez daha "arabasız" yolların keyfini yaşadı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de halk, bu sene de bir gün boyunca araç trafiğine kapalı yolların tadını çıkardı.

Her sene eylül ayının 3'üncü haftası, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun toplu taşıma ve diğer temiz ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğini destekleme planı kapsamında "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda AB'nin başkenti niteliğindeki Brüksel'de söz konusu haftanın ilk pazar günü caddeler ve sokaklar, otomobillere kapatılıyor.

Brüksel bugün yerel saatle 09.30'dan itibaren 23. kez, boş yolların tadını çıkaran yayalar, bisikletliler, skuter, paten, kaykay sürücüleriyle doldu.

Bu yollardan en çok dikkati çekeni; AB kurumlarının bulunduğu Robert Schuman döner kavşağından başlayarak Kraliyet Parkı'na ulaşan (Rue) de la Loi Caddesi oldu.

Kentin ulaşım ağının ana damarlarından olması nedeniyle günün her saatinde trafiğin sıkışabildiği bu caddenin keyfini çıkaranlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yollarda bireysel bisikletçilerin yanı sıra zincir şeklinde tur atan sportif gruplar, ebeveynlerinin bisiklet sürmeyi öğrettiği çocuklar, bisikletlerin sepetinde gezdirilen köpekler de dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında oyunlar, spor ve müzik dinletileri de düzenleniyor.

Araçlar yalnızca geçerli mazeret ve özel izinle trafiğe çıkabilirken, polisler, araç sürücülerini denetliyor.

Hız limitinin saatte 30 kilometre olarak uygulandığı şehirde, toplu taşıma da ücretsiz yapılıyor.

Yollar araç trafiğine saat 19.00'da yeniden açılacak.