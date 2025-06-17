Brüksel’de bir kilisede Filistin için açlık grevi

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'in merkezinde yer alan Beguinage Kilisesi'nde Papaz Daniel Alliet'in de aralarında olduğu bir grup, "Filistin'e adalet için" açlık grevi başlattı. Brüksel'in merkezinde, sığınmacılar, evsizler ve yoksullara yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Beguinage Kilisesi bu kez 5 günlüğüne "Filistin'e adalet için" açlık grevi yapanları ağırlıyor.

Eylemlerini kilisede düzenledikleri basın toplantısıyla başlattıklarını duyuran açlık grevi katılımcıları değerlendirmede bulundu. Papaz Alliet, AB’ye seslenerek "İsrail'i cezalandırmak zorundalar" dedi. AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını incelemeye aldığını hatırlatan Alliet, 23 Haziran'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan İsrail'le ekonomik ve askeri tüm işbirliğini sonlandırma kararı çıkması gerektiğini söyledi.