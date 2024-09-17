Brüksel’de emekçiler dayanışma için yürüdü

Emek Servisi

Belçika’daki sendikaların çağrısıyla binlerce işçi, direnişteki Audi işçileri ile dayanışmak için Brüksel Kuzey İstasyonu önünde bir araya geldi. Binlerce işçi, yakın zamanda kapanması söz konusu olan Audi Brüksel fabrikası çalışanları için yürüdü. İstasyondan başlayan yürüyüş, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı’na kadar sürdü. Eyleme pek çok iş kolundan işçi katıldı. Sanayi sektöründe çalışan işçiler dayanışmayı anlatan pankartlarla yürüdü.

Brüksel’deki fabrikada çalışanları, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik nedeniyle işbaşı yapmadı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle fabrika çalışanları iş bırakmıştı. Fabrika yönetimi ise üretim sürmediği ve el konulan anahtarlar teslim edilmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte işçilere ödeme yapılmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından işçiler, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.