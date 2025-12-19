Brüksel’de savaşı sürdürme zirvesi

Dış Haberler

Avrupa’da savaş hazırlıkları sürerken Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya’nın dondurulan 210 milyar avroluk varlığının Ukrayna’ya verilmesini oylamak üzere Brüksel’de bir araya geldi. Rus varlıklarının kullanımı için AB içinde görüş ayrılıkları sürerken Rusya Merkez Bankası karşılık vermeye hazırlanıyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen yılın son zirvesinde Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın finansmanı için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin karar verilecek. AB şimdiye kadar sadece dondurulan Rus varlıklarının faizlerini Ukrayna’ya aktarılıyordu.

Zirve öncesi liderlerin yaptığı açıklamalar, AB içindeki fikir ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

‘KARAR ALINACAK’

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirve öncesi “jeoekonomi, genişleme, AB'nin uzun dönem bütçesi ve Ukrayna” konularını görüşeceklerini belirtti. Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ihtiyaçlarını güvence altına almak istediklerini belirten Costa, “Bu konuda nihai bir karar almadan ayrılmayacağız” dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise “Ukranya’ya destek için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasından daha iyi bir seçenek göremiyorum” dedi. Zirvede bir diğer önemli konunun AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşması olduğunu aktaran Merz, 25 yıl süren müzakerelerin ardından karar verme zamanının geldiğini söyledi. Merz, “AB dünyada ticaret politikasında inandırıcılığını korumak istiyorsa şimdi kararlar almalı” dedi.

BRÜKSEL ENDİŞELİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna’nın 2026 ve 2027 için 137 milyar avroya ihtiyacı olduğunu belirterek “90 milyar avroyu karşılamayı taahhüt ettik. Bu finansman için iki seçenek sundum. Birincisi AB bütçesi üzerinden finansman ve ikincisi savaş tazminatı kredisi” dedi.

Von der Leyen, Belçika’nın endişelerini dikkate aldıklarını söyledi. Von der Leyen, önceki gün Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) konuşmasında “Avrupa savunması açısından Ukrayna’nın savunmasına destek vermekten daha önemli bir adım olmadığını” söylemişti.

‘YA PARA YA KAN’

Konuya ilişkin en sert açıklamalardan birini yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise önlerinde basit bir seçim olduğunu dile getirerek “Ya bugün para, ya yarın kan. Sadece Ukrayna’dan bahsetmiyorum, Avrupa’dan bahsediyorum.” Diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da “Ukrayna’ya tazminat kredisi verilmesi konusunda görüşmelerimiz var. Burada, Belçika'nın endişelerini de ele alan teklifler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu. “Eurobondlar veya ortak borçlanma gibi seçeneklerin oybirliği gerektirdiğinden dolayı mümkün olmadığını” söyleyen Kallas “Ukrayna'daki hasara Rusya'nın neden olduğunu ve bu nedenle tazmin etmesi gerektiğini” kaydetti.

VETOYU AŞMA OYUNU

Rusya’nın AB’deki 210 milyar avroluk varlıklarının 185 milyar avroluk kısmı Belçika’daki Euroclear kuruluşunda tutuluyor. Belçika Başbakanı Bart De Wever risklerin paylaşılması ve yasal dayanaklara ilişkin endişeli bir yaklaşım sergiliyor. Rus varlıklarına alternatif çözüm üretilmesini Belçika'nın yanı sıra İtalya, Malta ve Bulgaristan destekliyor. Macaristan, Slovakya ve Çekya Ukrayna'ya mali destek için Rus varlıklarının kullanılması ve ortak borçlanma seçeneklerinin ikisine de karşı çıkıyor.

Brüksel’de geçen hafta Rus varlıklarının dondurulması kalıcı hale getirilmişti. Savaşı sürdürmek isteyen AB liderleri, Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik Macaristan ve Slovakya’nın vetosunu aşmak için acil durum yetkilerini kullanarak nitelikli çoğunluğun yeterli olacağı bir yasayı devreye sokmuştu. Nitelikli oy çokluğu ile bir kararın geçmesi için en az 15 üye ülkenin olumlu oy vermesi, bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil etmesi yeterli.

‘BU SAVAŞ DEMEK’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Rus varlıklarının kullanılması kararını engellemeye yetecek kadar ülke olduğunu ve bu seçeneğin gündemden tamamen çıktığını savunarak “Bence dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü” dedi. Söz konusu seçeneğin savaş ilanı olacağını belirten Orban, AB bütçesinden borçlanma fikrine de karşı çıkarak “Savaşı değil barışı finanse etmeliyiz” diye konuştu.

∗∗∗

ZİRVE SÜRERKEN ÇİFTÇİLERDEN PROTESTO

Brüksel’de AB liderler zirvesi sürerken Avrupa’nın dört bir yanından binlerce çiftçi, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi. Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı’nda traktörleriyle bir araya gelen çiftçiler, trafiği durdurarak ateş yaktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ülkesinde artan çiftçi protestosuna dikkat çekerek serbest ticaret anlaşmasını imzalamaya hazır olmadıklarını belirtti.

∗∗∗

50 MİLYAR AVROLUK SİLAH ALIMINA ONAY

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı. Onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor. Asker sayısını artırırken zorunlu askerliğin de önünü açan Alman hükümeti, yatırımları “Rus tehdidine” yanıt olarak Alman Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu nedeniyle yapıldığını belirtiyor.