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Brüt borç stoku 7,6 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu.

Ekonomi
  • 21.06.2024 15:20
  • Giriş: 21.06.2024 15:20
  • Güncelleme: 21.06.2024 15:22
Kaynak: AA
Brüt borç stoku 7,6 trilyon lira oldu
Fotoğraf: Depophotos

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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