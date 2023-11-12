BŞEÜ patent başvurusu ödülü aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında 121Y362 numaralı projesinin çıktısı olan patent başvurusu ile ödül aldı.

Başvuru sahipliğini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin üstlendiği, 2023/002644 numaralı ve ’Su Örneklerinden Glifosat Analizine Yönelik Tek Kullanımlık Elektrokimyasal Aptasensör Platformu Geliştirilmesi’ başlıklı patent çalışması Bartın Üniversitesi’nin düzenlediği ’6. Ar-Ge Proje Pazarı’ yarışmasında üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.