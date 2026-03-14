BSL'de derbi haftası: Anadolu Efes, Beşiktaş’ı ağırlayacak
Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak derbi mücadelesi yarın saat 18.00’de başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakemler Emin Moğulkoç, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz yönetecek.
Ligde geride kalan 21 haftada 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 2. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.
EFES, 13 GALİBİYETTE
Anadolu Efes ise ligde oynadığı 21 karşılaşmada 13 galibiyet ve 8 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlı ekip haftaya 6. sırada girerken, sahasında oynayacağı derbi maçta çıkış yakalamayı amaçlıyor.
İki takım sezonun ilk yarısında ligin 7. haftasında karşı karşıya gelmişti. Beşiktaş, sahasında oynanan mücadeleyi 78-69 kazanmıştı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip rakibi karşısında sezonun ilk derbisini galibiyetle tamamlamıştı.