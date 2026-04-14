BSL'de erteleme maçı oynanacak

BSL'de Türk Telekom-Erokspor karşılaşması yarın yapılacak. Başkent ekibi 17 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5'inci, Erokspor ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle puan tablosunun 8'inci sırasında yer alıyor.

  • 14.04.2026 13:31
  • Güncelleme: 14.04.2026 13:45
Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen Türk Telekom-Erokspor karşılaşması yarın yapılacak.

Türk Telekom'un Eurocup yarı finalinde mücadele etmesi nedeniyle 6 Nisan yerine ileri bir tarihe alınan maç, saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

