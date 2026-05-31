BSL'de yarı final heyecanı başlıyor: Fenerbahçe, Anadolu Efes'e karşı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Spor
  • 31.05.2026 11:24
Kaynak: Spor Servisi
AA
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

SON DÖRT SEZONUN ŞAMPİYONU

Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

