BSL'de yarı final için derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.