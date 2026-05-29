BSL'de yarı final için derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.

Spor
  • 29.05.2026 10:24
  • Giriş: 29.05.2026 10:24
  • Güncelleme: 29.05.2026 10:26
Kaynak: Spor Servisi
AA
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalindeki derbi maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

