BTK açıkladı: Cep telefonu tarifelerine zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu tarifelerinde yeni ücretleri duyurdu.

Yeni tarifeye göre yurt içi aramaların dakikası 4,75 TL’ye, yurt dışını aramanın dakikası ise 56,37 TL’ye yükseldi. Yurt içi SMS ücreti ise 3,39 TL olarak belirlendi.

BTK tarafından yayımlanan tarifeye göre 1 Nisan’da azami ücretlere ortalama yüzde 15,80 zam yapıldı.

Son fiyat artışını 1 Ekim tarihinde gerçekleştiren BTK, böylelikle yıllık bazda yüzde 30,5 fiyat artışı gerçekleştirmiş oldu.

Yeni azami ücret tarifesine göre yurt içi aramaların dakikası 4,11 TL’den 4,75 TL’ye, yurt dışını aramanın dakikası ise 48,68 TL’den 56,37 TL’ye çıktı.

Yurt içi SMS ücreti 2,93 TL’den 3,39 TL’ye, yurt dışı SMS ücreti de 8,54 TL’den 9,88 TL’ye yükseldi.

Yapılan düzenlemeyle hat devir ücreti 78,91 TL’den 91,38 TL’ye, açma/kapama ücreti 183,68 TL’den 212,70 TL’ye, garanti kapsamı dışında SIM kart değişikliği 180,06 TL’den 208,51 TL’ye, numara değişikliği ücreti 180,06 TL’den 208,51 TL’ye ve isim değişikliği ücreti 53,88 TL’den 62,39 TL’ye çıktı.

BTK, mobil operatörlerin tarifede belirlenenden daha yüksek bir ücret talep edemeyeceğini duyurdu.