BTK çalışmalara başladı: Sosyal medyaya yaş sınırı yolda

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına ilişkin çalışma yürütüyor.

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmalarının olduğunu duyurdu.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi verdi.

Dünyadaki diğer örneklere işaret eden Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti.

"ÇALIŞMAMIZ ŞU AN MEVCUT, ÖNERİMİZ OLACAK"

Sabah'ın haberine göre; Gün, BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocuklarını yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi.

Bu sırada Daire Başkanı Şirnevai "TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'nyla bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği de anlaşıldı.

ÖRNEKLER İNCELENDİ

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çeşitli ülkelerdeki uygulamalar şöyle:

ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Çin: 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi yasak.

Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.

Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun yasak.

İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

İtalya: 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.