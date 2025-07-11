BTK'den 8 eSIM sağlayıcısına erişim engeli: "Yurt dışına gidenleri muhtaç etme girişimi"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla, Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM adlı eSIM hizmet sağlayıcılarına erişim engeli getirildi.

Erişim engeli, 10 Temmuz 2025 tarihli ve E-98966759-450.08-36681 sayılı BTK kararıyla uygulanmaya başlandı.

Bu platformlar, genellikle yurt dışına çıkan kullanıcıların mobil veri hizmetine daha uygun fiyatlarla erişmesini sağlayan sanal SIM kart hizmetleri sunuyordu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre; erişim engeli gelen eSIM sağlayıcıları şunlar:

• Saily

• Airalo

• Holafly

• Nomad

• Instabridge

• Mobimatter

• Alosim

• BNESIM

"ENGELLEMEDİKLERİ BİR ESIM SAĞLAYICILARI KALMIŞTI"

BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2025’te aldığı kararla gelen erişim engeliyle ilgili Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Engellemedikleri bir eSIM sağlayıcıları kalmıştı herhalde. Yurt dışına gidenleri ‘bizimkilere’ muhtaç etme girişimi. Aman alternatif ve daha ucuz servisleri kullanmayalım.”