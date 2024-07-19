BTK'den global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin açıklama

BTK'den küresel çapta yaşanan kesintilere ilişkin yapılan açıklamada siber saldırı kaynaklı olmadığı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) küresel çaptaki kesintilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada kesintilerin siber saldırı kaynaklı olmadığı aktarıldı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır.

Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."