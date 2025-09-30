BTK, kişisel verileri yayınlayan siteyi duyurdu

Haber Merkezi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 101 milyon kişinin kişisel verilerinin paylaşıldığı "Sowix" adlı site hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Ancak kurumun, verilerin tek tıkla indirilmeye hazır olduğu siteyi kapatmadan yaptığı bu açıklama, Google aramalarını zirveye taşıyarak verilerin yayılma riskini artırdı.

"Veriler Ne Diyor?" sitesinde yer alan habere göre, BTK, 26 Eylül tarihinde yaptığı açıklamayla, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kişisel bilgilerine erişim sağlayan "Sowix" isimli yasadışı sorgu sistemine yönelik siber operasyon düzenlendiğini kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Ancak kurum, resmi kayıtlarda yer alan 100 milyon 923 bin 788 kişinin tüm kişisel verilerinin indirilmeye hazır bir şekilde paylaşıldığı Sowix'in internet sitesi olan "hexnox. pro" adresini, duyuru sırasında henüz erişime kapatmamıştı. BTK’nın ismini duyurduğu 26 Eylül, Google Trends verilerine göre son 30 gün içinde "Sowix" kelimesinin en çok aratıldığı gün oldu.