'BTK uyarılarını dikkate almıyor' iddiası: Sırada Telegram mı var?

Instagram'ın Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) önce erişime engellenip sonrasında "katalog suçlar" gerekçesiyle sekiz gün kapalı tutulmasının ardından, benzer bir sürecin Telegram için işletilebileceği iddia edildi.

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek imzasıyla yayımlanan haberde, "Telegram'a, BTK tarafından 'çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini' gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı öğrenildi" ifadeleri yer aldı.

"Kurallara uymazsa sıra Telegram’da! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var" başlıklı haberde, "Telegram'ın suç bataklığına dönüştüğü" ileri sürülerek "Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı öğrenildi" denildi.

Habere göre BTK, "Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması nedeniyle" bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine 1000'i aşkın bildirimde bulundu ancak hiçbirine yanıt alamadı. Haberde "Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği ifade edildi" diye yazıldı.

Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alıyor. Telegram'ın dünya genelinde ise 1 milyar kullanıcısı var.