BTP'den CHP’nin Maltepe mitingine katılma kararı

CHP, 29 Mart'ta İstanbul Maltepe Meydanı'nda "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla büyük bir miting düzenliyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) CHP’nin düzenleyeceği mitinge destek kararı aldı. BTP İstanbul İl Başkanlığı, tüm teşkilat mensuplarına Maltepe’de düzenlenen büyük mitinge katılmaları yönünde çağrı yaptı.

HÜSEYİN BAŞ’TAN ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK ZİYARETİ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.