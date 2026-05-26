BTP; Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP Genel Başkanı Özel'in heyetiyle bayramlaşacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Bayram ziyaretleri programını açıkladı. Açıklanan programda CHP ile görüşmenin mutlak butlanla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

BTP'den yapılan açıklamada bayramlaşma programına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kurban Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleştireceğimiz partiler arası bayramlaşma programı kapsamında;

Cumhuriyet Halk Partisi (Meclis),

İYİ Parti,

Zafer Partisi,

Anavatan Partisi,

Anahtar Parti,

Vatan Partisi,

Demokrat Parti,

Milli Yol Partisi,

Saadet Partisi,

Adalet Partisi,

Yeniden Refah Partisi,

Demokratik Sol Parti ve

Demokrasi ve Atılım Partisi heyetleriyle bir araya gelerek bayramlaşacağız.

Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Kurban Bayramı’nın; ülkemize huzur, dayanışma ve bereket getirmesini temenni ediyoruz."