BTS’den BirGün’e ziyaret: İsmail Arı serbest bırakılmalı

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) heyeti, tutuklu BirGün Muhabiri İsmail Arı’ya destek için BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ile bir araya gelen BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, BTS Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan Bektaş ve BTS Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Turan Erdoğan, “Arı’yı ve BirGün Gazetesi’ni yalnız bırakmayacağız” dedi.

Türkiye’de basına yönelik engellemelerin her geçen gün arttığını vurgulayan BTS heyeti, “Halkın haber hakkı için” İsmail Arı’nın serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Arı’nın tutuklanmasına hemen her kesimden tepki gösterildiğini kaydeden sendika yöneticileri, “Mesleğini halk için yapan her medya çalışanının yanındayız. İsmail Arı başta olmak üzere tüm basın emekçilerine dayanışma ve destek duygularımızı iletiyoruz” diye konuştu.