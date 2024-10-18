BTS’den tarihi garların peşkeş çekilmesine dava

Haber Merkezi

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokollerle Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının kiralanmasına karşı dava açtığını duyurdu.

İki gara ait muhtelif parsellerde bulunan binaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Faaliyetleri kapsamında kiralanmasına yönelik ön protokolün ivedilikle yürütmesinin durdurulması için Mimarlar Odası ile başvuru yapıldığını duyuran BTS açıklamasında ‘‘Kültür perdesi adı altında sermayeye kaynak yaratılmak isteniyor’’ ifadelerine yer verdi.

Açıklamada “Kira protokolünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davaların birleştirilmesine yönelik talebimizi değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi birleştirme talebinin değerlendirilerek bir karar verilmesi için dosyaları İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne göndermiştir’’ denildi. Açıklamada, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kültür, sanat ve turizm perdesi altında sermayeye kaynak yaratmak üzere devrini içeren kiralama protokolüne karşı hukuk ve sokak mücadelesinin sürdürüleceği belirtildi.