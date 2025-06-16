Bu adaletsiz düzen değişecek

Haber Merkezi

SOL Parti “Değiştireceğiz” kampanyası kapsamında başlattığı eğitim çalışmalarını ülke genelinde sürdürürken dün Eskişehir’de bir araya gelen partililer ve çok sayıda yurttaş, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım’ın serbest bırakılıp, il dışına vaiz olarak tayin edilmesine karşı bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında Yıldırım’ın sadece 69 gün tutuklu kaldığı belirtilirken görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı ve tayin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Yıldırım hakkında “Ceza vermek şöyle dursun, çocuğa tacizle yargılanan şahıs ödüllendirilmiş oldu” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Eskişehir’de yaşanan bu örnekteki gibi laik eğitim ilkesinden uzaklaşıldıkça çocuk düşmanı uygulamalar yaygınlaşıyor. Yönetenler halka zulmettikçe “biat edin”; patronlar emekçileri sömürdükçe “şükredin” diyor. Çocuklarımız MESEM’lerle patronlara ucuz işgücü, AKP’ye kul, sermayeye köle haline getiriliyor. Egemenler “zengine han hamam yoksula din iman” diyor. Çocuklarımızın hayallerini çalan, gençlerimizin umutlarını söndüren bu adaletsiz, eşitsiz düzeni değiştireceğiz.”

Öte yandan SOL Parti dün Muğla’nın Köyceğiz ve Datça ilçelerinde eğitim buluşmaları gerçekleştirdi.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve eğitimci Feray Aytekin Aydoğan’ın katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda iktidarın eğitim politikaları ve SOL Parti’nin çözüm yolları tartışıldı.