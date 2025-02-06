Bu adaletsizliğin son bulmasını bekliyoruz

Artvin Arhavi’deki 9 köy ve Hopa'daki 1 köyü kapsayan madencilik faaliyetlerinin ihalesinin ve ihale ilanının iptali davası, bugün Ankara'da 21. İdare Mahkemesi'nde görülecek. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve davanın avukatlarından Bedrettin Kalın, şunları söyledi:

‘‘Geçtiğimiz yıl itibariyle Arhavi bölgesinde yapılan bir ihalede, Arhavi’de 9 köy ve Hopa’da 1 köyü kapsayan devasa bir alan, 545 maden ruhsatıyla birlikte ihaleye çıkartıldı. Artık tek tek ihaleler yapılmıyor ve bu şekilde Türkiye genelindeki 545 maden ruhsatı bir arada ihale ediliyor. Halkın mülkü olan topraklar, maden tekellerine neredeyse bedava verilmektedir. Kârın tamamı maden tekellerine aitken, yükün tamamı halkın omuzlarına yüklenmektedir. Bu adaletsizliğin son bulmasını bekliyoruz.’’