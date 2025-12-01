BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 1 Aralık 2025 Pazartesi AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Teşkilat, Kuruluş Orhan, Uzak Şehir, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Cennetin Çocukları gibi izleyicilerin merakla beklediği dizi ve programlar, prime time kuşağında ekrana gelecek. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Yeni bölüm mü, tekrar mı?” sorularının yanıtlarını sizler için tek sayfada derledik.

1 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI (ANA KANALLAR)

TRT 1 Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Cennetin Çocukları Dizi / Yeni Bölüm 00.15 Taşacak Bu Deniz Dizi 03.05 Kasaba Doktoru Dizi / Tekrar

ATV Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Dilberay Yerli Sinema 22.50 Kuruluş Orhan (5. Bölüm) Dizi 01.50 Gözleri Karadeniz (13. Bölüm) Dizi 04.30 Kardeşlerim Dizi

Now TV Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Kıskanmak Sinema / Altyazılı 23.00 Halef: Köklerin Çağrısı Sinema / Altyazılı 00.00 Efsane Futbol Canlı Spor Programı 01.30 Sakıncalı Film / Altyazılı 03.45 İnadına Aşk Dizi

Kanal D Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm) Dizi 00.15 Eşref Rüya Dizi / Tekrar 03.00 Siyah Beyaz Aşk Dizi / Tekrar 05.00 Üç Kız Kardeş Dizi / Tekrar

TV8 Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 MasterChef Türkiye Yarışma / Yeni Bölüm 00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03.30 Gel Konuşalım Program

Star TV Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Çılgın Zengin Asyalılar Sinema 22.30 Çılgın Zengin Asyalılar Sinema 00.45 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 Sinema 03.00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 Sinema 05.00 Söz Dizi / Tekrar

Show TV Yayın Akışı

Saat Program Tür 20.00 Güldür Güldür Show Program 00.15 Kızılcık Şerbeti Dizi / Tekrar 02.45 Bahar Dizi / Tekrar

BU AKŞAM EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER

Kuruluş Orhan – ATV, 22.50

– ATV, 22.50 Cennetin Çocukları – TRT 1, 20.00

– TRT 1, 20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm) – Kanal D, 20.00

– Kanal D, 20.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV, 00.15

– Show TV, 00.15 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) – TV8, 20.00

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?

Kuruluş Orhan ve Cennetin Çocukları, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları arasında öne çıkıyor.

Prime Time kuşağı saat kaçta başlar?

Türkiye’de prime time kuşağı 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanır.

MasterChef Türkiye yeni bölüm mü?

Evet, TV8’de 20.00’de yeni bölüm ekranlara gelecek.

Uzak Şehir yeni bölüm mü tekrar mı?

Bu akşam Kanal D’de 20.00’de yeni bölümüyle yayında olacak.

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranları dolu dolu. Dramadan komediye, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar geniş bir seçenek izleyicileri bekliyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Cennetin Çocukları, Kuruluş Orhan ve Uzak Şehir gibi öne çıkan yapımlar, prime time saatlerinde büyük ilgi görecek.