BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 1 Aralık 2025 Pazartesi AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi var. Peki bu akşam hangi diziler hangi kanalda? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümü yayınlayacak? Tüm detaylar haberimizde.
1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Teşkilat, Kuruluş Orhan, Uzak Şehir, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Cennetin Çocukları gibi izleyicilerin merakla beklediği dizi ve programlar, prime time kuşağında ekrana gelecek. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Yeni bölüm mü, tekrar mı?” sorularının yanıtlarını sizler için tek sayfada derledik.
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI (ANA KANALLAR)
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Cennetin Çocukları
|Dizi / Yeni Bölüm
|00.15
|Taşacak Bu Deniz
|Dizi
|03.05
|Kasaba Doktoru
|Dizi / Tekrar
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Dilberay
|Yerli Sinema
|22.50
|Kuruluş Orhan (5. Bölüm)
|Dizi
|01.50
|Gözleri Karadeniz (13. Bölüm)
|Dizi
|04.30
|Kardeşlerim
|Dizi
Now TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Kıskanmak
|Sinema / Altyazılı
|23.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Sinema / Altyazılı
|00.00
|Efsane Futbol
|Canlı Spor Programı
|01.30
|Sakıncalı
|Film / Altyazılı
|03.45
|İnadına Aşk
|Dizi
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
|Dizi
|00.15
|Eşref Rüya
|Dizi / Tekrar
|03.00
|Siyah Beyaz Aşk
|Dizi / Tekrar
|05.00
|Üç Kız Kardeş
|Dizi / Tekrar
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|MasterChef Türkiye
|Yarışma / Yeni Bölüm
|00.15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03.30
|Gel Konuşalım
|Program
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Çılgın Zengin Asyalılar
|Sinema
|22.30
|Çılgın Zengin Asyalılar
|Sinema
|00.45
|Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
|Sinema
|03.00
|Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
|Sinema
|05.00
|Söz
|Dizi / Tekrar
Show TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Güldür Güldür Show
|Program
|00.15
|Kızılcık Şerbeti
|Dizi / Tekrar
|02.45
|Bahar
|Dizi / Tekrar
BU AKŞAM EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER
- Kuruluş Orhan – ATV, 22.50
- Cennetin Çocukları – TRT 1, 20.00
- Uzak Şehir (Yeni Bölüm) – Kanal D, 20.00
- Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV, 00.15
- MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) – TV8, 20.00
BU AKŞAM TV'DE NE VAR?
Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?
Kuruluş Orhan ve Cennetin Çocukları, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları arasında öne çıkıyor.
Prime Time kuşağı saat kaçta başlar?
Türkiye’de prime time kuşağı 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanır.
MasterChef Türkiye yeni bölüm mü?
Evet, TV8’de 20.00’de yeni bölüm ekranlara gelecek.
Uzak Şehir yeni bölüm mü tekrar mı?
Bu akşam Kanal D’de 20.00’de yeni bölümüyle yayında olacak.
1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranları dolu dolu. Dramadan komediye, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar geniş bir seçenek izleyicileri bekliyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Cennetin Çocukları, Kuruluş Orhan ve Uzak Şehir gibi öne çıkan yapımlar, prime time saatlerinde büyük ilgi görecek.