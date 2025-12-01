Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 1 Aralık 2025 Pazartesi AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi var. Peki bu akşam hangi diziler hangi kanalda? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümü yayınlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 01.12.2025 14:48
  • Giriş: 01.12.2025 14:48
  • Güncelleme: 01.12.2025 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Teşkilat, Kuruluş Orhan, Uzak Şehir, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Cennetin Çocukları gibi izleyicilerin merakla beklediği dizi ve programlar, prime time kuşağında ekrana gelecek. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TV yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Yeni bölüm mü, tekrar mı?” sorularının yanıtlarını sizler için tek sayfada derledik.

1 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI (ANA KANALLAR)

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Cennetin ÇocuklarıDizi / Yeni Bölüm
00.15Taşacak Bu DenizDizi
03.05Kasaba DoktoruDizi / Tekrar

ATV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00DilberayYerli Sinema
22.50Kuruluş Orhan (5. Bölüm)Dizi
01.50Gözleri Karadeniz (13. Bölüm)Dizi
04.30KardeşlerimDizi

Now TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00KıskanmakSinema / Altyazılı
23.00Halef: Köklerin ÇağrısıSinema / Altyazılı
00.00Efsane FutbolCanlı Spor Programı
01.30SakıncalıFilm / Altyazılı
03.45İnadına AşkDizi

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Uzak Şehir (Yeni Bölüm)Dizi
00.15Eşref RüyaDizi / Tekrar
03.00Siyah Beyaz AşkDizi / Tekrar
05.00Üç Kız KardeşDizi / Tekrar

TV8 Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00MasterChef TürkiyeYarışma / Yeni Bölüm
00.15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03.30Gel KonuşalımProgram

Star TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Çılgın Zengin AsyalılarSinema
22.30Çılgın Zengin AsyalılarSinema
00.45Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2Sinema
03.00Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2Sinema
05.00SözDizi / Tekrar

Show TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Güldür Güldür ShowProgram
00.15Kızılcık ŞerbetiDizi / Tekrar
02.45BaharDizi / Tekrar

BU AKŞAM EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER

  • Kuruluş Orhan – ATV, 22.50
  • Cennetin Çocukları – TRT 1, 20.00
  • Uzak Şehir (Yeni Bölüm) – Kanal D, 20.00
  • Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – Show TV, 00.15
  • MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) – TV8, 20.00

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?

Kuruluş Orhan ve Cennetin Çocukları, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları arasında öne çıkıyor.

Prime Time kuşağı saat kaçta başlar?

Türkiye’de prime time kuşağı 20.00-23.00 saatleri arasında yayınlanır.

MasterChef Türkiye yeni bölüm mü?

Evet, TV8’de 20.00’de yeni bölüm ekranlara gelecek.

Uzak Şehir yeni bölüm mü tekrar mı?

Bu akşam Kanal D’de 20.00’de yeni bölümüyle yayında olacak.

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranları dolu dolu. Dramadan komediye, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar geniş bir seçenek izleyicileri bekliyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Cennetin Çocukları, Kuruluş Orhan ve Uzak Şehir gibi öne çıkan yapımlar, prime time saatlerinde büyük ilgi görecek.

